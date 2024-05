Ecco le parole del tecnico viola Vincenzo Italiano in conferenza stampa sulla prossima partita con il Cagliari e sulla finale di Atene

Italiano non nasconde la realtà. La testa della Fiorentina è ad Atene, ma la prossima partita con il Cagliari vale la qualificazione in Conference League. Poi sempre belle parole per la Curva Fiesole