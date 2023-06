Le parole di Italiano in conferenza dopo la vittoria sul Sassuolo nell'ultima di campionato che porta la Fiorentina alla finale di Praga

"Siamo venuti qua per fare prestazione, per non abbassare l'entusiasmo. E anche grazie a questo fantastico pubblico, andiamo tutti insieme a Praga per mettere la ciliegina su una torta che siamo riusciti a costruire"