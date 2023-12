VIDEO – Incredibile, l’arbitro segue l’azione con una scarpa in mano

Incredibile quanto successo nella sfida di Europa League tra Sporting Lisbona e Sturm Graz. L'arbitro ha perso la scarpa e ha continuato a seguire l'azione

Episodio curioso durante la gara della 6ª giornata della fase a gironi di Europa League tra Sporting Lisbona e Sturm Graz, terminata 3-0. L'arbitro scozzese Collum, dopo uno scontro con il capitano degli austriaci Stankovic, ha perso una scarpa, ma per non perdere tempo, ha deciso di seguire l'azione con la scarpetta in mano. Guarda il video di Gazzetta.it