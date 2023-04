Il Galatasaray di Zaniolo vince 6-0 contro il Kayserispor nella Super Lig turca: ecco l'eurogol dell'ex pupillo viola

L'aria turca sembra far bene a Nicolò Zaniolo, con l'ex Fiorentina e Roma che è ancora andato in gol con la maglia del Galatasaray. L'attaccante è andato a segno nella sfida vinta per 6-0 sul Kayserispor, sfoderando un super gol