VIDEO – Il rigore non c’è, l’allenatrice chiede al proprio giocatore di sbagliarlo

Gesto di puro fair play nel campionato under 14 in Veneto. L'arbitro assegna un rigore al San Martino Giovani, la cui allenatrice, convinta della svista dell'arbitro, chiede all'attaccante di sbagliare volontariamente dagli undici metri. Il gesto del rigorista e capitano della squadra è stato apprezzato soprattutto dagli avversari in campo. Video di Gazzetta.it