Il Manchester United di Sofyan Amrabat crolla nel recupero nel match casalingo di Premier League contro il Fulham

Sconfitta casalinga nel recupero per il Manchester United ad Old Trafford contro il Fulham: ancora panchina e nemmeno un minuto in campo per il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat. Verrà riscattato al termine della stagione o farà ritorno a Firenze ?