VIDEO – I bagni della Ferrovia allagati, disagi per i tifosi

Condizioni pessime dei bagni in Curva Ferrovia. Sui social circolano le immagini di ieri sera per Fiorentina-Puskas Akademia

Debutto al Franchi negativo da tutti i punti di vista. Sul campo la Fiorentina ha fatto una faticaccia per evitare la sconfitta contro la modesta Puskas Akademia. Per chi era in Curva Ferrovia (molti anche dei gruppi organizzati della Fiesole) questa disavventura all'ingresso nei bagni. Dal profilo X di Fabrizio.66