VIDEO – Haaland sfida i limiti: acrobazia a 2,17 metri in Champions League

Alla gara di ieri del norvegese è mancato solo il gol, ma in compenso ha tirato fuori dal cilindro una rovesciata fantastica che sfida le leggi della fisica

Non è andato a segno Erling Haaland nella vittoria per 3-1 del Manchester City sul campo del Copenaghen nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, il norvegese però riesce ugualmente a entrare negli highlights con questo impressionante tentativo in acrobazia, andando a impattare il pallone a 2,17 metri d'altezza. Video di Gazzetta.it