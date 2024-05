VIDEO – Fuochi d’artificio all’hotel della Fiorentina: “Godetevi la notte a Brugge”

Dei tifosi del Club Brugge sono entrati nel giardino dell'hotel dove dorme la Fiorentina e hanno fatto scoppiare dei fuochi d'artificio

Alle 18:45 la Fiorentina scenderà in campo in Belgio nella semifinale di ritorno di Conference League contro il Club Brugge. Nella notte appena passata, per mettere un po' di pressione sugli italiani, alcuni tifosi del Club si sono recati all'hotel Van der Valk di Oostkamp, ​​dove pernottavano i viola, per accendere dei fuochi d'artificio.