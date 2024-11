VIDEO – Frasi choc dell’arbitro di Premier: “Liverpool una me**a”

Le immagini incriminate

In Premier League scoppia il caso David Coote. L’arbitro di Nottingham è stato sospeso dalla Professional Game Match Officials Limited, l’ente responsabile dell’arbitraggio in Inghilterra, dopo che è stato diffuso sui social questo video in cui insulta Jürgen Klopp e il Liverpool. “Il Liverpool è una m…a e Klopp è uno s…..o”, dice Coote, che in carriera ha diretto 112 partite in Premier, l’ultima delle quali è stata proprio Liverpool-Aston Villa