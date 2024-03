Arthur è uscito malconcio dalla sfida contro il Torino. Per il brasiliano, in campo 45 minuti, è pesata l'ammonizione ma non solo. La caviglia del centrocampista preoccupa lo staff viola

Arthur è uscito malconcio dalla sfida contro il Torino. Per il brasiliano, in campo 45 minuti, è pesata l'ammonizione ma non solo. La caviglia del centrocampista preoccupa lo staff viola