Enzo Bucchioni analizza la vittoria di giovedì e guarda alla partita con la Salernitana, avversario spesso ostico per la Fiorentina . Non manca anche un pensiero per il solito Mourinho che getta sospetti per la sua Roma in vista della partita di domenica prossima contro i viola.