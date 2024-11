VIDEO – Fallo su Mourinho! Il suo giocatore lo stende così

Mourinho colpito da un suo stesso giocatore in allenamento. E' diventato virale il video della caduta del tecnico portoghese

José Mourinho, oggi sulla panchina del Fenerbahçe, ha condiviso un estratto di un allenamento in cui è stato travolto da un suo giocatore. Lo Special One scherza così sui social: "Una lezione per gli allenatori più giovani: non indossate mai gli stessi colori dei giocatori. Potrebbero passarvi la palla... o darvi un calcio nella schiena". Video di Gazzetta.it