VIDEO – Elicottero e cavallo: Vidal, presentazione folle in Cile

Presentazione pazzesca, quella che ha ricevuto Arturo Vidal al suo ritorno al Colo-Colo dopo 24 anni in giro per l'Europa

Dopo gli anni in Europa e Brasile, Arturo Vidal è tornato nella sua prima squadra professionistica, il Colo-Colo. Il club cileno non ha badato a spese per la presentazione: l'ex Juventus e Inter, soprannominato "Re Artù", è atterrato a centrocampo in elicottero e poi ha fatto un giro dello stadio a cavallo, ricevendo un mantello dall'allenatore del suo esordio. Video Gazzetta.it