Dopo Fiorentina-Verona, Dodò si è fermato sul campo del Franchi per divertirsi con suo figlio. Il terzino di Palladino ha ripetuto la scena anche in Brasile

Dopo Fiorentina-Verona, Dodò si è fermato sul campo del Franchi per divertirsi con suo figlio. Il terzino di Palladino ha ripetuto la scena anche in Brasile. Dodò scenderà in campo mercoledì notte contro l'Uruguay