VIDEO – De Gea, autografi e foto con un fan… ma è il portiere dei TNS

Connor Roberts, portiere dei New Saints, ha incontrato il suo "idolo" dopo la partita di Conference League contro la Fiorentina

Incontrare la Fiorentina è stata un'esperienza per il TNS, formazione gallese di scena ieri al Franchi (2-0 per i viola, non senza sudare). E per il portiere Connor Roberts, dichiarato tifoso dello United, è stata l'occasione per chiedere la maglia autografata e foto ricordo al collega e idolo David De Gea. Immagini tratte dal profilo twitter The New Saints FC