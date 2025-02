VIDEO – “Cosa fa Gatti?”: Vlahovic sbotta in panchina durante Como-Juve

Il periodo che sta affrontando Dusan Vlahovic alla Juventus non è dei più semplici, soprattutto dopo l'arrivo di Kolo Muani. Nel video di Gazzetta.it è possibile vedere tutta la rabbia del serbo contro il suo compagno Gatti

L'attaccante della Juve, in panchina per tutta la partita nella sfida contro il Como, è stato ripreso dalle telecamere di Dazn nel bel mezzo di uno sfogo con Perin. Il serbo ha avuto da ridire sul comportamento in campo del compagno di squadra Gatti: "Io non lo capisco, guarda la palla e non guarda l'uomo", ha detto Vlahovic, lasciandosi anche andare a una smorfia finale