VIDEO – Clamoroso torna in campo a 72 anni. E gioca col nipote!

In Seconda Categoria pugliese un uomo di 72 anni è tornato a giocare insieme al nipote di 16

A 72 anni Sebastiano Posilipo, presidente del Soccer Stornara, squadra pugliese di Seconda categoria, è tornato di nuovo in campo ma soprattutto ha giocato per la prima volta insieme al nipote 16enne, Andrea Lucente. Un sogno che si è avverato nei minuti finali della gara di ritorno in Coppa Puglia contro lo Zapponeta (terminata 4-4). L’immarcescibile presidente ha indossato la casacca biancoverde numero 51, il suo anno di nascita, per sostituire un calciatore della formazione guidata da Giuseppe De Martino. Guarda il video di Gazzetta.it