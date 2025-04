Il secondo di Palladino, Stefano Citterio, spiega così il mancato ingresso dell'ex Roma e Atalanta nel finale di Fiorentina-Parma (video ripreso da acffiorentina.com)

I viola temevano le ripartenze del Parma: anche per questo motivo Zaniolo non è entrato dalla panchina per dare una mano ai suoi compagni nella parte finale di gara