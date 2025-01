VIDEO – Chiesa, che impatto! L’ex viola entra e il Liverpool vince in tre minuti

Grande impatto per l'ex Fiorentina e Juventus, Federico Chiesa. Entra sullo 0-0 e nel giro di 3' il suo Liverpool ne fa 2

Gli highlights della vittoria per 2-0 del Liverpool sul Brentford: Darwin Nunez segna entrambi i gol nel recupero e i Reds continuano a difendere il primo posto in Premier League. Straordinario impatto di Federico Chiesa, che entra all'87' e mette lo zampino nelle azioni delle due reti. Solo una settimana fa l'ex Juventus aveva segnato il suo primo gol in Inghilterra nella vittoria per 4-0 in Fa Cup contro l'Accrington Stanley.