Aleksandr Kokorin torna a Firenze, ma stavolta solo da turista. Il suo contratto con la Fiorentina è ormai scaduto

Nella Fiorentina è stato solo una meteora ma, probabilmente, anche lui ha finito per innamorarsi di Firenze. E così non c'è troppo da stupirsi se Kokorin sia tornato in città, documentandolo nelle sue storie instagram, corredate anche da un bel cuore viola.