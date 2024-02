VIDEO – Bonucci, cose turche: spinge l’avversario e fa rissa con l’allenatore

All'intervallo, con il Fenerbahce sotto di un gol, l'italiano ha spinto un avversario e ha provocato la reazione dell'allenatore dei portieri dell'Alanyaspor, Metin Aktas. Ne è seguita una rissa con urla faccia a faccia.

Serata di tensione per l'ex difensore della Juve, Leonardo Bonucci, adesso calciatore del Fenerbahce, in Turchia. In estate si era parlato anche di Fiorentina dopo un pranzo insieme al ds Pradè