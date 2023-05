VIDEO – Bomba d’acqua e grandine su Firenze, strade allagate

Quasi 20mm di pioggia in un'ora a Firenze. L'appello di Nardella: "Evitate transiti dai sottopassi" (immagini tratte dai social)

Una clamorosa bomba d'acqua si è abbattuta su Firenze intorno all'ora di pranzo. E quasi 20mm d'acqua sono caduti in un'ora, creando allagamenti e strade imbiancate dalla grandine. Il sindaco di Firenze ha scritto su twitter: "Bomba d’acqua su #Firenze. Seguiamo con attenzione e costanza gli sviluppi in collegamento con la protezione civile, vigili del fuoco e polizia municipale. Evitare transiti dai sottopassi e prestare massima attenzione all’esterno per i conducenti e per i pedoni".