VIDEO – Bernardeschi e il cappuccino: “In Italia andreste in carcere”

Federico Bernardeschi in un video ironico sulla pagina ufficiale del Toronto spiega agli americani come e quando bere il cappuccino

Federico Bernardeschi è un'autentica stella della Mls, dove gioca nel Toronto Fc. Proprio la sua franchigia ha pubblicato sui social questo divertente video in cui l'ex Juve spiega la differente cultura del caffè di Italia e America: "Dopo le 11 è illegale in Italia bere il cappuccino, si va in carcere. In Italia il caffè si prende con gli amici, chiacchierando e divertendosi per 25-30 minuti. In America si bevono dei bicchieroni camminando per strada. Non avete tempo per nulla, a noi invece piace la dolce vita". Video di Gazzetta.it