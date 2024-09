"Molto presto parlerò e metterò in chiaro tutto, l’importante è l’allenamento e stare sereno": così sui social lo svincolato Mario Balotelli

"Ho notato che negli ultimi tempi ci sono tante invenzioni su di me. L’unica cosa che faccio è lavorare sodo, allenarmi e stare pronto per ovunque andrò a giocare". Balotelli è svincolato dopo la scorsa stagione da 7 gol in 16 presenze con l'Adana Demirspor, in Turchia