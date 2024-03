VIDEO - La gag tra ex compagni in viola nel post partita di Atletico Madrid-Inter sulla Cbs, canale americano

Micah Richards e l'italiano non andavano troppo d'accordo e sono note le sue gaffe ai tempi del suo approdo alla Fiorentina. Savic lo prende in giro: "Parlava un italiano perfetto, forse l'ha un po' dimenticato". E la reazione in studio di Richards, Henry e Carragher è esilarante.