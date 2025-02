VIDEO – Ranieri sbotta: “Cose mai viste. Rosetti designò Taylor, basta e avanza”

Altra giornata europea altre polemiche. Questa volta è stato Claudio Ranieri in persona ad arrabbiarsi per l'arbitraggio Tobias Stieler in Porto-Roma

Claudio Ranieri si è presentato furioso in conferenza stampa dopo l'1-1 maturato all'Estádio do Dragão tra Porto e Roma. L'allenatore giallorosso ha criticato le decisioni prese dall'arbitro Tobias Stieler e le designazioni di Rosetti: "Perché questa scelta? Lui designò Taylor, questo spiega tutto", ha detto Ranieri, in riferimento alla finale di Europa League del 2023, vinta dal Siviglia contro la Roma tra mille polemiche. Video di Gazzetta.it