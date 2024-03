L'approfondimento di Gazzetta

Con l'eliminazione di Inter, Napoli e Lazio dalla Champions League, restano 4 squadre italiane in corsa in Europa: Milan, Roma e Atalanta in Europa League e Fiorentina in Conference League. Anche dal loro percorso dipenderà il numero totale di club italiani che parteciperanno alle coppe europee nella prossima stagione