Pin: “Belotti potrebbe esaltare il gioco di Palladino. Su Quarta mediano…”

Il pensiero dell'ex viola

L'ex viola Celeste Pin intervenuto in diretta al Salotto Viola: "Belotti? Fondamentale capire quali considerazioni farà il nuovo allenatore. Dovrà valutare l'uomo e il calciatore. Potrebbe servire ad esaltare il suo tipo di gioco. Quarta come mediano? Da difensore, per natura, è anche un incontrista. Dipenderà, pure in questo caso, dalle valutazioni dell'allenatore. Se fosse d'accordo Palladino potrebbe essere una strada percorribile. Milenkovic in una difesa a tre? Secondo me si, la difesa a tre sarebbe la soluzione ideale".