Nuovi stadi, il Varese presenta il progetto da 45 milioni di euro (VIDEO)

Presso il Palace Hotel di Varese si è tenuta la conferenza stampa del Città di Varese che in collaborazione con Aurora Stadium ha presentato il nuovo progetto legato allo stadio “Franco Ossola”. Inviata la documentazione al Comune che ha 60 giorni per esaminare il progetto: se tutte le procedure andranno avanti nei tempi giusti, orientativamente 12 mesi, il progetto potrà partire. Il piano finanziario deve coprire i costi di realizzazione e garantire un utile stimato dalla “Legge stadi”: ad oggi, orientativamente, i costi sono stimati intorno ai 45 milioni. Le tempistiche complessive sono stimate nel giro di 30 mesi: si lavorerà a blocchi, un po’ come a Bergamo per il Gewiss Stadium, con moduli pre-fabbricati garantendo alla squadra la possibilità di continuare a giocare in totale sicurezza. Al termine dell’opera la capienza dell’impianto sarà di 12.000 posti, quelli sufficienti per giocare in Serie A, ampliabili a 16.000. (Gazzetta.it)