Mercato, Berardi e il flirt con la Juve? Storia finita o solo rimandata: il punto

Addio di Berardi a gennaio? Mai escluderlo, ma è evidente che il Sassuolo non ha bisogno di vendere": le parole dell'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali aprono uno spiraglio per un possibile passaggio a gennaio dell'attaccante alla Juventus. Il punto della situazione con Carlo Laudisa per Gazzetta.it