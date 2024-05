Italiano, snaturarsi non ha pagato. Non capisco la contestazione

L'analisi del giorno dopo del nostro vicedirettore: "C'è grande delusione e amarezza, ma non si può accusare i giocatori di scarso impegno"

Dopo le critiche per il gol di Bowen, Italiano ha provato a stare più accorto. Ma l'epilogo è stato lo stesso. Le finali che fanno male, i meriti e i demeriti. E un finale in cui sono volati gli stracci, ascolta il nostro video commento nel day after di Olympiacos-Fiorentina.