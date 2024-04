Incredibile Bonucci: entra per battere il rigore, ma lo sbaglia

A Istanbul il Fenerbahce vince 1-0, ma non basta. Si va ai rigori, dopo l'1-1 in Grecia. È di Leonardo Bonucci, entrato al 122’ proprio per calciare i penalty, l’errore che elimina il suo Fener e manda l'Olympiacos in semifinale di Conference League

A Istanbul il Fenerbahce vince 1-0, ma non basta. Si va ai rigori, dopo l'1-1 in Grecia. È di Leonardo Bonucci, entrato al 122’ proprio per calciare i penalty, l’errore che elimina il suo Fener e manda l'Olympiacos in semifinale di Conference League. Guarda il video