Il mercato delle altre: Napoli, nuova puntata del tormentone Osimhen

Altra puntata nella trattativa per il rinnovo

Roberto Calenda, agente dell'attaccante nigeriano, è ancora a Castel di Sangro e in giornata ha incontrato de Laurentiis e Chiavelli. Mercoledì sera è previsto un nuovo appuntamento, con le parti che cercano un punto di incontro per trovare l'intesa definitiva. Al momento dall'Arabia Saudita è arrivata una sola offerta concreta di poco inferiore ai 100 milioni, cifra che non fa tentennare in alcun modo né il presidente né il calciatore azzurro.