Per Enzo Bucchioni è basilare che la Fiorentina rispetti gli impegni in campionato per prepararsi al meglio alle due semifinali di Coppa. Vincere, si diceva una volta, aiuta a vincere...