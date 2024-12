Ultima esperienza al Monza, poi lo stop dopo un risultato positivo a un controllo antidoping

Un campione del mondo in Serie C? Chissà. Tramite un post pubblicato sul canale Instagram del club, il Renate ha annunciato che Papu Gomez ha iniziato ad allenarsi con i nerazzurri. Il filmato si conclude con un enigmatico "to be continued...".