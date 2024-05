Claudio Piccinetti presenta il 13° Torneo Ballerini (pt. 1) [VIDEO]

Lo storico ex giocatore ed allenatore delle giovanili viola presenta la 13° edizione del torneo dedicato a Renato Ballerini

Presso l’impianto sportivo comunale A. Nesi in Tavarnuzze-Impruneta (FI) avrà luogo, nei due fine settimana del 25 e 26 di Maggio e del 1 e 2 Giugno 2024, la XIII edizione del Torneo Renato Ballerini, stimato segretario del settore giovanile della Fiorentina tra il 1990 e il 2009. L’edizione di quest’anno, ricca di società partecipanti, è riservata alle categorie della Scuola Calcio: Piccoli Amici - Primi Calci— Pulcini 1° e 2° anno - Esordienti 1° e 2° anno. A questa edizione parteciperanno più 100 squadre, suddivise tra tutte le categorie della Scuola Calcio, che si affronteranno in tanti mini tornei, con l’unico scopo del divertimento e della sana competizione. Non esisteranno classifiche. Verranno premiati tutti i bambini e le bambine che parteciperanno, nessuno escluso.