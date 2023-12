Canto di Natale: il Liverpool e la commovente giornata con un bambino malato

Qualche mese fa era andato virale il video che riprendeva l'emozione un piccolo tifoso del Liverpool, Dáire Gorman, alla sua prima volta allo stadio

Il bambino, affetto dalla sindrome di Crommelin, era scoppiato in lacrime sulle note di "You'll never walk alone", canzone-inno dei Reds. Il club ha deciso di fargli il regalo più bello della sua vita: incontrare Klopp e i giocatori e assistere ad un allenamento. Ecco il video della giornata