UW Champions League – Fiorentina-Slavia Praga in TEMPO REALE. Viola subito in vantaggio!

FIORENTINA (4-3-3) – Öhrström (K); Thøgersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Mascarello, Breitner, Neto; Bonetti, Sabatino, Clelland

A disp.: Forcinella (GK), Cordia, Arnth, Adami, Vigilucci, Middag, Ripamonti, Monnecchi, Piemonte, Kim, Baldi, Fusini

All.: Antonio Cincotta

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) – Votíková; Jarchovska, Necidová, Pincová, Bartovičová; Persson, Cahynová; Divišová, Krejčiříková, Szewieczková; Kožárová

A disp.: Lukášová (GK), Sladká (GK), Huvarová, Khýrová, Karasová, Černá, Veselá, Šlajsová, Šurnovská, Žemberyová

All.: Michal Kolomazník

Arbitro: Rebecca Welch (ENG)

[Massey-Carney]

IV uff.: Abigail Marriott (ENG)

Note: osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Paolo Rossi