Vittoria numero 1.600 della storia della Fiorentina!

Grazie al successo ottenuto nella gara RFS Riga-Fiorentina 0-3, valida per la 6° giornata del girone A di Europa League 2022/23, disputata allo "Skonto" di Riga il 3 novembre 2022, la Fiorentina ha ottenuto la 1.600° vittoria in gare ufficiali, così suddivise: 1.121 in Serie A, 1 in Supercoppa Italiana, 10 in Serie A/B Misto, 5 in Divisione Nazionale, 8 nel Campionato Toscano, 1 spareggio per accesso alla Coppa UEFA, 1 nel Torneo di Capodanno, 86 in Serie B, 1 nel play off promozione in Serie B, 20 in Serie C2, 14 in I Divisione, 184 in Coppa Italia, 5 in Coppa Federale, 3 nella Coppa Centro/Sud, 1 in Coppa Italia di Serie C, 18 in Coppa Mitropa, 21 in Coppa Campioni/Champions League, 17 in Coppa delle Coppe, 53 in Coppa UEFA/Europa League, 5 in Conference League, 2 nel Torneo Rappan, 7 in Coppa Grasshoppers, 2 nella Lega Italo-Inglese, 6 nel torneo Anglo-Italiano, 3 nella Coppa dell'Amicizia Italia-Francia, 1 nella Coppa dell'Amicizia Italia-Svizzera e 4 nella Coppa delle Alpi.