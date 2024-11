Viola sempre più azzurra. Fiorentina agli ultimi posti per gol ‘stranieri’

Quello di una Fiorentina a forti tinte italiane è uno dei cavalli di battaglia di Rocco Commisso, che fin dal suo insediamento ha spinto per avere una viola con tanti italiani in rosa. Una caratteristica, questa, che sta emergendo in maniera piuttosto evidente in questa stagione. E c'è un dato come quello delle reti segnate che lo testimonia in maniera inequivocabile.