Traguardo importante per Gudmundsson. Oggi festeggia le 350 presenze

Albert Gudmundsson oggi tornerà in campo ad Udine. Per lui non sarà una gara come le altre, almeno a livello numerico

Oggi Albert Gumdunsson potrebbe tornare a giocare dal primo minuto alle spalle di Moise Kean. Per l'islandese è stata una stagione di alti e bassi, complici anche i problemi fisici che lo hanno limitato. Oggi però se dovesse scendere in campo, taglierebbe un traguardo personale importante, quello delle 350 presenze da professionista. Il ragazzo ha cominciato a 15 anni KR Reykjavik. Poi ci sono state le esperienze in Olanda con il Psv Eindhoven e l'Az Alkmaar e l'approdo in Italia al Genoa. Con il Grifone ha collezionato 87 presenze, fra campionato e Coppa Italia. Infine la Fiorentina dalla scorsa estate, dove in 32 apparizioni è andato in gol 8 volte. Ovviamente nella sua carriera c'è anche la nazionale islandese, con 39 presenze in nazionale maggiore e 13 con l'under 21.