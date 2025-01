Supercoppa [LIVE] – Primo tempo abbastanza noioso fra Inter e Atalanta

I tabellini e le cronache testuali in tempo reale di tutti gli incontri che assegnano la Supercoppa Italiana 2024

Per la seconda volta partecipano alla Supercoppa Italiana, oltre alle vincitrici della Serie A e della Coppa Italia, anche la seconda classificata della Serie A e la finalista della Coppa Italia. La competizione prevede la disputa di tre gare, due semifinali e la finale per l'assegnazione del titolo. Se al termine dei 90 minuti dei tempi regolamentari il risultato è di parità, non è prevista la disputa dei tempi supplementari, ma si procederà direttamente con i rigori.