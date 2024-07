Sulla seconda maglia torna il giglio più vincente della storia della Fiorentina

Per quello che riguarda il colletto, è interessante notare il richiamo alle maglie in uso fino all'inizio degli anni ottanta che prevedevano il colletto stesso nelle maglie a maniche corte usate nel periodo più caldo, in opposizione a quelle col girocollo e con le maniche lunghe, usate soprattutto nel periodo invernale. Ricordiamo, infine, che, negli anni sessanta, la Fiorentina aveva due "seconde" maglie. Oltre alla "classica" bianca, infatti, la Fiorentina continuava ad indossare (talvolta anche nelle gare casalinghe) la maglia verde, prima maglia alternativa al viola scelta dal Marchese Ridolfi nel 1931, anno in cui la squadra gigliata disputò il primo campionato di Serie A.