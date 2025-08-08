Sofascore premia i migliori: Zaccagni il migliore, De Gea precede Gosens. Tutti i vincitori

I premi Sofascore per la stagione 2024/25: Zaccagni vince per la Serie A. Tutti i punteggi dei giocatori della Fiorentina

Redazione VN 8 agosto - 09:30

Si è conclusa da tempo la stagione calcistica 2024/25 e Sofascore ha assegnato un premio ai giocatori migliori della stagione. Il punteggio è alimentato interamente da dati approfonditi sulle prestazioni, il premio è riconosciuto in tutto il mondo del calcio come uno degli indicatori più oggettivi e affidabili delle prestazioni dei giocatori più forti perché calcolato sulla base di dati ben preciso raccolti durante l'intera stagione: dai contributi alla porta e all'accuratezza del passaggio alle azioni difensive, al posizionamento e alla precisione tecnica, ogni aspetto della partita di un giocatore viene analizzato e valutato. Il risultato? Un premio equo e globale e decisamente oggettivo.

Serie A e i viola — Il premio per il nostro campionato è andato a Mattia Zaccagni con una media di 7,34 seguito da Retegui (7,33) e Lookman (7,32). Pe trovare il miglior giocatore della Fiorentina dobbiamo andare alla posizione numero 25 dove troviamo David De Gea che con una media di 7,16 si è classifica al posto numero 25. Alle sue spalle non troviamo Kean bensì Mandragora e Gosens che hanno ottenuto una media stagionale di 7,07 e 7,06. Il bomber viola e della nazionale si è fermato a 7,03 con qualche dato statistico che evidentemente ha pesato in negativo. Qui tutti i punteggi medi finali dei viola

Le altre Big League — Mohamed Salah (Premier League): l'attaccante del Liverpool con un lontano passato viola ha vinto con un punteggio Sofascore di 7,78. Ha concluso in testa alla competizione inglese guidando il campionato sia in fatto di gol che di assist.

Achraf Hakimi (Ligue 1): una stagione eccezionale per il terzino destro del PSG lo ha visto combinare la produzione offensiva (4 gol, 6 assist) con la precisione dei passaggi d'élite (91%) e il tasso di lavoro difensivo. Ha concluso la stagione con una valutazione di 7,76.

Joshua Kimmich (Bundesliga): in una delle lotte più serrate di questa stagione, Kimmich ha superato di poco il compagno di squadra Michael Olise con una valutazione finale di 7,909, rispetto ai 7,906 di Olise. Il centrocampista del Bayern Monaco ha anche guidato il campionato in passaggi precisi e palle lunghe.

Raphinha (LaLiga): Con il Barcellona che conquista il titolo, il premio Giocatore della Stagione va alla loro ala che ha concluso la stagione con il Sofascore Rating di 7,80.