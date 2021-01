Segui Fiorentina-Cagliari in TEMPO REALE. Le formazioni complete

FIORENTINA (3-4-2-1) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Callejon, Bonaventura; Vlahovic.

A disp.: Terracciano, Brancolini, Quarta, Valero, Duncan, Kouamé, Venuti, Barreca, Montiel, Krastev, Dalle Mura, Eysseric

All.: C.C. Prandelli

————

CAGLIARI (4-2-3-1) – Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Oliva, Marin; Nainggolan, Joao Pedro, Sottil; Simeone

A disp.: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Caligara, Tramoni, Pereiro, Zappa, Cerri, Pavoletti, Boccia, Ounas

All.: E. Di Francesco

————

Arbitro: GIACOMELLI (Trieste)

[VALERIANI–LOMBARDI]

IV uff.: GARIGLIO

VAR: BANTI

AVAR: MELI

—— ——

Ammoniti:

Diffidati: Ribery (F)

Squalificati: Castrovilli (F), Nandez (C)

Pali-traverse:

Recupero: p.t. – s.t.