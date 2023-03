Sarà il mese di aprile con più gare in assoluto della storia gigliata!

I tifosi della Fiorentina si stanno preparando a vivere il mese di aprile più intenso e denso di partite della storia viola. I 9 incontri in programma dal primo al 30 aprile [LEGGI IL CALENDARIO] rappresentano, infatti, il nuovo record assoluto in fatto di gare ufficiali disputate dalla Fiorentina nel quarto mese dell'anno (5 in campionato, 2 in Conference League e 2 in Coppa Italia). Il precedente primato apparteneva al 2015, in cui la squadra di Montella raccolse 2 successi, un pareggio e 5 sconfitte in 8 partite. I precedenza la squadra viola aveva raggiunto la quota di 7 gare in due occasioni: nel 1934 con Ging (2 vittorie e 5 pareggi il bilancio finale) e nel 2008 con Prandelli (3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta il consuntivo).