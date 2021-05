Scende la quota salvezza (e scenderà anche nel prossimo turno)

A 4 turni dal termine l'analisi statistica dei risultati, sin qui verificatesi, ci consegna i numeri utili per valutare la quota salvezza

La sconfitta del Benevento ha fatto scendere, inevitabilmente, la quota salvezza del campionato attuale, portando il livello matematico a 44 punti e quello "presunto" (cioé la proiezione in base ai punti medi ottenuti dalle singole squadre) a 36 punti. Se il Cagliari non dovesse vincere a Napoli la quota "matematica" scenderebbe ulteriormente, mentre resterà, comunque, invariata la quota "presunta", cioé 36 punti. Da evidenziare il fatto che, nel prossimo turno, si incroceranno proprio Benevento e Cagliari ed entrambe queste quote salvezza (considerando poi che mancano ancora Spezia-Torino e Torino-Benevento all'appello) sono destinate ad abbassarsi ulteriormente. Nel frattempo, ovviamente, la Fiorentina dovrà cercare di conseguire due risultati positivi contro Bologna e Lazio per trarre il maggiore profitto da questa situazione (clicca per leggere la CLASSIFICA AGGIORNATA).