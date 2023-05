Pubblico da Serie A per l’allenamento a “porte aperte” al “Franchi”!

All'allenamento a "porte aperte" sostenuto dalla Fiorentina ieri pomeriggio hanno assistito poco meno di 7.000 tifosi viola, una cifra importante al punto che ha superato anche quella degli spettatori di Spezia-Sassuolo della 3° giornata di Serie A, in cui sugli spalti del "Picco" si contarono circa 6.500 presenze. Eguagliate anche le 6.900 unità di Spezia-Udinese (14° giornata) e sfiorati i 7.269 spettatori di Empoli-Hellas Verona valida per il 4° turno dell'attuale campionato. Questi dati evidenziano come il pubblico che possono vantare i viola anche "solo" per una seduta d'allenamento della squadra sia praticamente da Serie A.