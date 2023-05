Prima 57° gara stagionale della storia. Equilibrio con l’Inter in Coppa Italia

Contro l’Inter all’Olimpico la Fiorentina giocherà per la sua prima volta nella storia la 57° gara stagionale, un altro primato per esaltare ulteriormente la prima finale della squadra viola nell’era Commisso. I gigliati - scrive Roberto Vinciguerra su La Nazione - cercheranno di sfruttare la seconda occasione (dopo la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli nel 2014) per conquistare il primo titolo post fallimento e per porre fine alla lunga astinenza di successi che dura da 22 anni, cioè dall’ultimo trionfo ottenuto proprio in Coppa Italia nel 2001. I viola inseguono il settimo successo in Coppa Italia, tanti quanti quelli conquistati dalla Lazio e dall’Inter se escludiamo quello ottenuto come Ambrosiana. Solo Juventus (14) e Roma (9) hanno alzato più trofei. Per la Fiorentina si tratterà dell'11° finale di Coppa Italia, mentre l’Inter, campione in carica, affronterà lo scontro decisivo per l’assegnazione del titolo per la 15° volta, anche se va evidenziato il fatto che, prima della recente finale, i nerazzurri non erano riusciti a superare le semifinali nelle 11 edizioni precedenti. Il bilancio storico in Coppa Italia fra Fiorentina ed Inter (che si affronteranno per la prima volta in finale) è perfettamente in equilibrio grazie alle 5 vittorie per parte e ai 3 pareggi, anche se i viola possono vantare un gol in più dell’Inter (18 contro i 17 dei nerazzurri). Chiudiamo ricordando che l’Inter rappresenta la “bestia ner…azzurra” per i viola nel periodo Commisso. In 10 confronti diretti, infatti, la Fiorentina ha ottenuto contro i milanesi un solo successo (nell’ultimo incrocio), 3 pareggi e 6 sconfitte. Proprio l’Inter, in due delle tre prime esperienze della Fiorentina di Commisso in Coppa Italia, ha stoppato la corsa dei viola, eliminandola ai quarti nel 2020 e negli ottavi nel 2021.